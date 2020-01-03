警察訓練中心水馬寫「畜生」　廚師認罪罰2000元賠清潔費 (16:21)

被告黃國杰（43歲）報稱是廚師，居於荃灣區。控罪指稱，被告去年12月11日在荃灣和宜合道302號香港警務處警察學院偵緝訓練中心，無合法辯解而損壞屬於港府的充水式護欄。

辯方律師求情指出，被告已婚和育有3名年幼子女，只是一時衝動以非法途徑表達意見，望法庭考慮他坦白認罪，可予以輕判。

裁判官梁少玲表示，比起其他刑事損壞案，本案的性質不算嚴重，考慮到被告的良好家庭背景，遂判被告罰款2000元。梁官同時應控方申請，下令被告向港府賠償277元，作為水馬的清潔費。

案情指稱，2019年12月11日晚上7時許，警員在荃灣和宜合道一帶巡邏，目睹被告在警察學院偵緝訓練中心外，以黑色箱頭筆在水馬寫上「畜生」 字眼，字句面積為0.5乘1米。被告當場被捕，警誡下承認控罪。

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