美國大選｜特朗普支持者稱用水筆投票未被計算　亞利桑那州鬧「水筆門」 (15:31)

facebook流傳標註「#水筆門」（#Sharpiegate）的影片，宣稱在亞利桑那州最大城市鳳凰城的所在地馬里科帕縣（Maricopa County），有選舉官員將當地著名文具品牌Sharpie生產的水筆給支持特朗普的選民使用，結果選票不被點票機接受，惹舞弊質疑。有關影片截至周三（4日）已被轉發逾10萬次。

馬里科帕縣選舉部門官員Megan Gilbertson向路透社澄清，該縣去年採用新點票設備，因Sharpie水筆墨水最快乾，較適合用以填寫選票，配合新點票設備使用，強調使用該款水筆不會影響點票。亞利桑那州檢察部門稱，接獲數百宗關於水筆的投訴，已要求該縣官員調查。facebook已禁止用戶使用#水筆門標籤，Twitter亦將針對宣稱選票無效的誤導帖文加上警示。

（路透社）

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