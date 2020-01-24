美國大選．專家分析｜孔誥烽：「害羞選民」撐特朗普　惟翻盤不易【短片】 (08:41)

今屆大選提前投票的選民人數創歷史新高，調查顯示許多提早投票的人都是民主黨選民。孔誥烽認為，雖然拜登在一些關鍵州份領先特朗普幾個百分點，但民調未必準確，有可能低估特朗普的選情，郵寄投票便是其中一個影響因素。他稱，沒有簽名的郵寄選票或在11月3日大選日之後收到的郵寄選票未知會否被計算在內，預料這些問題在關鍵州份會有爭議。若特朗普和拜登的票數接近，可能影響選戰大局。

孔誥烽目前身處美國馬里蘭州，根據他的觀察，過去4年主流媒體對特朗普的攻擊，以及對特朗普支持者的標籤根深柢固，故特朗普支持者不輕易表態，但他們仍會投票給特朗普，估計特朗普的最終得票可能會比民調預測高，但未足以讓他完全翻盤。

孔誥烽指出，新型冠狀病毒疫情是今屆選舉的重要議題之一，外界一般認為特朗普政府在處理疫情、發布疫情資訊方面做得不好，可是不少支持者認為這不是特朗普的錯，因全球面對同一個問題，而且中國的責任很大。孔誥烽稱，事實上由疫情爆發到中段，美國推出的經濟刺激方案都頗成功，儘管國內面對經濟衝擊，但衝擊程度沒有經濟學者預期那麼大。

（明報國際組、即時新聞）

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