美國大選．專家分析｜孔誥烽：「害羞選民」撐特朗普　惟翻盤不易【短片】 (08:41)

美國總統大選進入衝刺階段，美國約翰霍普金斯大學韋森費特政治經濟學教授孔誥烽接受本報專訪時指出，多項民調都顯示，民主黨總統候選人拜登的勝算較大，不過他估計在「隱性支持者」（編按：傳媒把這類選民稱為「害羞選民」（shy voters））效應下，特朗普的最終得票可能會比民調預測高，但相信未足以令開票結果與民調完全相反。
今屆大選提前投票的選民人數創歷史新高，調查顯示許多提早投票的人都是民主黨選民。孔誥烽認為，雖然拜登在一些關鍵州份領先特朗普幾個百分點，但民調未必準確，有可能低估特朗普的選情，郵寄投票便是其中一個影響因素。他稱，沒有簽名的郵寄選票或在11月3日大選日之後收到的郵寄選票未知會否被計算在內，預料這些問題在關鍵州份會有爭議。若特朗普和拜登的票數接近，可能影響選戰大局。
孔誥烽目前身處美國馬里蘭州，根據他的觀察，過去4年主流媒體對特朗普的攻擊，以及對特朗普支持者的標籤根深柢固，故特朗普支持者不輕易表態，但他們仍會投票給特朗普，估計特朗普的最終得票可能會比民調預測高，但未足以讓他完全翻盤。
孔誥烽指出，新型冠狀病毒疫情是今屆選舉的重要議題之一，外界一般認為特朗普政府在處理疫情、發布疫情資訊方面做得不好，可是不少支持者認為這不是特朗普的錯，因全球面對同一個問題，而且中國的責任很大。孔誥烽稱，事實上由疫情爆發到中段，美國推出的經濟刺激方案都頗成功，儘管國內面對經濟衝擊，但衝擊程度沒有經濟學者預期那麼大。
（明報國際組、即時新聞）
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