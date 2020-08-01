韓國新天地「教主」李萬熙被捕　涉妨礙政府抗疫工作 (10:52)

89歲的李萬熙被指向衛生部門提交虛假文件，瞞報教會聚會人數及地點，同時涉嫌挪用56億韓圜（約3630萬港元）教會資金，以及在2015至19年間舉行未經授權的宗教活動。水原地方法院考慮到李萬熙可能銷毁證據，且認為患有疾病的他未至於不能服刑，因此同意檢方申請，簽發逮捕令。

韓國今年2月因為宗教活動爆發新冠病毒疫情，大部分患者涉及新天地教會。現已身故的時任首爾市長朴元淳，當時曾要求首爾中央地方檢察廳起訴李萬熙及新天地教會12名高層，涉嫌「殺人罪、傷害罪及違反預防傳染病相關法例」。3月29日，李萬熙向國民和政府磕頭道歉，教會至今有7名高層因涉嫌違反傳染病控制法和妨礙司法公正被起訴。

（韓聯社）

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