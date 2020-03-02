【武漢肺炎】新天地教會總會長李萬熙為疫情擴散磕頭道歉【短片】 (18:46)

韓國新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，當中的焦點人物、新天地教會總會長李萬熙，今午（2日）在疫情爆發以來首度公開露面。他戴着口罩發言，稱會動用人力物力，全力協助抗疫，並兩度下跪磕頭道歉。
記者會歷時約20分鐘，有大批記者出席。88歲的李萬熙說：「這不是追究誰做得好不好的時間，上天會幫助的。」又稱「雖然不是故意，但面目無光」，「懇請國民原諒」。
他兩度下跪向全國人民磕頭道歉，不過在韓國習俗上，連續跪磕兩次是對死者的禮儀，李萬熙的舉動被指犯了韓國人忌諱，招來反效果，有韓國人怒斥：「我們全都死了嗎？」
不少韓國人把疫情擴散矛頭指向新天地教會，其教眾佔了全國總確診者近六成。每年都有接種流感疫苗的李萬熙，對新型冠狀病毒檢測呈陰性。教會被斥不負責任，未盡防控疫情義務，新天地教會國際宣教局長金申滄（譯音）承認有教友沒有回應衛生官員的聯絡，但稱那是擔心公開信仰而受社會標籤和歧視。
（韓聯社/法新社/中央日報）
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