英女王首發表復活節講話　稱「新冠病毒不會擊倒我們」【短片】 (08:59)

93歲的英女王昨透過Twitter發表復活節錄音講話，她在兩分鐘的片段中並無現身，而是配以燃點蠟燭的片段，她說，許多宗教信仰常有燃點燭光的儀式，例如與家人慶祝生日時，生日蛋糕上的燭光使人們愉快相聚一起，令大家團結，她以此寄語光明終會戰勝黑暗。

女王表示，「我們知道新冠病毒不會擊敗我們」，稱雖然對於那些正處於悲痛的人，死亡是黑暗的，但她相信光明與生命會更加強大。今年的復活節對許多人來說並不一樣，但通過保持距離可以保障他人安全，而事實上復活節並沒有取消，她形容節日一如以往為信眾帶來新的希望和目標。

以往復活節，英女王與王室成員會一起參加在溫莎聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）舉行的復活節崇拜，但今年因應新冠肺炎實施的限制群聚措施取消。

英國昨日新增917宗死亡個宗，累計近1萬人不治。據約翰霍普金斯大學數據，截至本港時間周日早上9時，英國累計79,883宗確診新冠肺炎病例，共9892人染疫不治。

（路透社/中央社/約翰霍普金斯大學）

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