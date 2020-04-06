英女王電視講話勉勵國民同心抗疫　「好日子會重來」【短片】 (13:07)

女王在講話中，感謝前線醫護人員，每天無私地辛勞抗疫。她感謝國民留在家中，並表示想起1940年二戰期間，她與妹妹瑪嘉烈公主一起在溫莎堡參與廣播，向其他與父母分離、被送到安全地方的兒童發表講話，她說：「今天很多人再次經歷與摯親別離的痛苦，但我們內心深處都知道，這是應做的事。」她強調，只要全國人民團結抗疫，一定可克服疫症；未來就算仍需忍耐，但好日子會重來。

不少英國人都被英女王的講話感動，有網民讚揚女王做了一些政客沒能做到的事，又稱她的講話帶來希望和溫暖。倫敦Nightingale醫院則有醫護人員駐足電視前觀看女王講話，認為女王對醫護的讚揚，是認同他們艱苦的抗疫工作。

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