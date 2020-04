細數英女王歷來5次特別講話　觸動人心 (20:15)

2020年呼籲國民團結抗疫

2020年4月5日(英國時間),英女王伊利沙伯二世發表預錄的特別講話,勉勵國民齊心抗疫,相信英國終必戰勝新型冠狀病毒疫症。根據約翰霍普金斯大學資料,截至本港時間晚上6時,英國確診人數逾4.8萬,死亡人數逼近5000大關。[全文及短片]

講話節錄:"We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return: we will be with our friends again; we will be with our families again; we will meet again."

2012年登基鑽禧紀念感言

2012年6月5日,英女王為登基鑽禧紀念發表特別講話,她藉此感謝菲臘親王及所有參與組織這個慶祝活動的人。講話中她表示看到全國國民在快樂氣氛下慶祝,深受感動。[全文] [短片]

講話節錄:"It has touched me deeply to see so many thousands of families, neighbours and friends celebrating together in such a happy atmosphere."

2002年王太后辭世追思慈母

2002年4月8日,英女王為王太后辭世發表特別講話。當時英女王身穿黑色長裙,追思慈母,感激國民的哀悼慰問。她表示感到幸運,自己的母親走過悠長而快樂的人生,她對生活充滿熱情持續到最後的時光。[全文] [短片]

講話節錄:"I count myself fortunate that my mother was blessed with a long and happy life. She had an infectious zest for living, and this remained with her until the very end."

1997年哀悼戴安娜離世

1997年8月31日,英國威爾斯王妃戴安娜因車禍離世。同年9月5日,英女王在白金漢宮發表電視演說,向戴安娜表達敬意,希望大家一起哀悼戴安娜,以及對戴安娜的短暫生命表示感謝。[全文] [短片]

講話節錄:"I hope that tomorrow we can all, wherever we are, join in expressing our grief at Diana's loss, and gratitude for her all-too-short life."

1991年波斯灣戰爭為英美聯軍祈禱

1991年2月24日,當時正值波斯灣戰爭,英女王發表全國講話,稱英國軍隊在戰爭中的表現令人驕傲,希望英聯邦各國及人民能夠團結一致,為英美聯軍祈禱盡快奪得成功,以減低戰爭帶來的傷害,並表示對軍人們勇氣的真正回報是正義和長久的和平。[全文及短片]

講話節錄:"Then may the true reward of their courage be granted - a just and lasting peace."

