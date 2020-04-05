西班牙五星級酒店　瑞士服務式住宅　變身豪華隔離設施【短片】 (16:47)

新型冠狀病毒肺炎疫情全球蔓延，不少地方醫院牀位爆滿。在疫情嚴重的西班牙，政府徵用酒店作為隔離設施，讓處於康復階段的新冠肺炎病人隔離。瑞士就有公司出租服務式豪宅予隔離者，並提供代購、醫生上門等附加服務。
西班牙各地的酒店不少已改成隔離設施，以騰出醫院的牀位，避免醫院不勝負荷。在第二大城市巴塞隆拿，當地酒店共可提供約2500個牀位，其中五星級酒店Melia Sarria自3月29日起接收正康復的病人，每天均有救護車將病人送來，現時有107人入住，未來預計每日增加50人，直至307間房客滿為止。
瑞士高級住宅出租公司Le Bijou的首席執行官Alexander Hubner就表示，該公司提供42個服務式豪宅單位，疫情下每晚房租減至500瑞士法郎（約3950港元）。該公司提供代購私人管家服務，代入住者購買所需餐飲食品或日常用品，亦可安排醫生上門，甚至代為安排室內進行病毒檢測。Hubner又稱，公司向醫護人員提供免費住宿。
截至本港時間周日（5日）下午，西班牙累計126,168宗確診病例、11,947人死亡。瑞士累計20,505宗確診病例、666人死亡。
（法新社）
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 西班牙 瑞士 編輯推介