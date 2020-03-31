近千紐約警染疫　有警員稱執勤時無口罩 (18:33)

根據紐約市警局數字，截至周一（30日），這支擁有5.5萬人的全國最大警隊，有5199人請病假，當中930人確診新冠肺炎，包括824名軍裝警和106名後勤人員。路透社訪問近20名紐約市警員，他們稱在疫情下執勤時沒有口罩可戴，憂慮染病後會傳染其他人。

報道稱，全國20支最大警隊中，3月25日至30日期間，共有1169名警員確診，很多警隊人手緊張，原本負責偵查和行政的警員因前線軍裝警員相繼染疫而要臨時到街頭巡邏，影響調查工作。

紐約市警察工會本月13日曾向州政府投訴警隊沒有提供足夠保護裝備和適當清潔消毒用品，稱會威脅警員家人健康。紐約警方發言人承認，紐約警隊正面對前所未有的危機，已向前線警員發出如何保護自己的指引。發言人說，自疫情爆發以來，警隊已分發20.4萬對手套、7.5萬個N95口罩、34萬個外科口罩等給警員。

（路透社/霍士新聞/約翰霍普金斯大學）

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