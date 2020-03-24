美夫婦誤解魚缸清潔劑能治新冠肺炎　飲用後夫亡妻危 (20:16)

該對60多歲的夫婦居馬里科帕縣（Maricopa County），有疑似染病徵狀，但沒有接受病毒測試。當局初步認為他們沒染疫。

上周四（19日），特朗普曾在記者會透露當局正試驗氯奎因（chloroquine）用來醫治新冠肺炎的療效。女事主懷疑因此以為那跟清潔魚缸用的「磷酸氯奎」（chloroquine phosphate）相同，夫婦倆在周一（23日）拿了一點混入液體飲掉以求防疫。結果不出20分鐘，兩人同告不適。男事主呼吸困難，抵達醫院不久後不治，女事主則曾嘔吐大作，其後危殆。當地衛生中心周一公布此事，警告民眾切勿藥石亂投。

特朗普周一重申，他相信抗瘧疾藥物硫酸氯喹（hydroxychloroquine；跟氯奎因同類）與抗生素阿奇霉素（azithromycin）的組合，可遏制新冠肺炎全球大流行。他說紐約最快周二起可着手臨牀治療實驗。

（路透社/紐約郵報/CNN）

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