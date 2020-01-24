【武漢肺炎】大陸旅客入境蓄意朝檢疫人員咳嗽　台疫情指揮中心警告依法嚴懲 (19:59)

為阻止新型冠狀病毒肺炎傳入，台灣疾管署在桃園機場等關口要求大陸、香港及澳門入境旅客填寫「健康聲明書」。疫情指揮中心今日（27日）表示，近日收到一些機場檢疫人員稱，在收集健康聲明書時，有大陸入台旅客未如實填報，並蓄意向檢疫人員咳嗽。疫情指揮中心及航警局均表示，旅客務必配合檢疫措施，若有惡意行為，將依法嚴懲。
一名支援桃園國際機場檢疫的林姓警員在facebook稱，昨日執勤時發現，有旅客在健康聲明書中寫上自己沒有感冒、咳嗽、發燒症狀，當局檢視內容後，發現部分旅客說謊及亂寫敷衍，「明明很多人咳嗽非常嚴重，自我檢查的健康聲明書上，卻寫沒有任何症狀」。該警員表示，有來自成都旅客還刻意朝警員的臉咳嗽，警員問到有沒有不舒服時，對方笑着說「沒事沒事」，令警員大為生氣。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，近兩日收到不少機場檢疫人員指出，有來自大陸旅客有咳嗽症狀，卻不願如實填報健康聲明書，檢疫人員要求填寫時，還蓄意朝檢疫人員咳嗽及嘻笑。陳時中強調「防疫不是遊戲」，指出該等行為已經妨害公務，會導致防疫漏洞，若填寫不實或拒絕填寫者一定嚴懲。若填寫不實、拒絕、規避或是出現妨礙行為將依《傳染病防治法》，最高罰款15萬新台幣。