【台灣大選】蔡英文瞄準年輕人打「香港牌」　谷底反彈連任有望 (08:53)

自香港出現大規模反修例示威，蔡英文持續嚴厲批評港府以暴力回應港人爭取自由民主的訴求，將香港比作「一國兩制」失敗的例子為她爭回不少分數。台灣多個民調結果均顯示，蔡英文的支持度領先韓國瑜，連任機會大增。

蔡英文近月刻意與年輕人走得更近，她與台灣網紅「波特王」早前拍片的互動便引起熱議，波特王一句「因為我想把妳寵壞」成為經典，而蔡英文拉票時的標語「愛台灣，也可以愛我啊」、「想要你的一生14」，籲選民將政黨票投14號民進黨，輕鬆活潑不拘小節的口號，令年輕人十分受落。

蔡英文競選團隊周一（6日）又發布宣傳片《大聲說話》，片中將台灣年輕人日常生活，對比過去半年香港年輕人在反修例風暴下經歷的血淚，可謂擊中台灣年輕人的心。有網民隨即二次創作新版本《大聲說話－兩個世界版》，利用分割畫面，呈現台灣與香港反修例示威一幕幕畫面的強烈對比，影片在港、台兩地瘋傳，更被《紐約時報》記者傅才德讚揚為「這是我看過最有力量的政治廣告」。

現年63歲的蔡英文生於台北市中山區，家鄉是屏東縣枋山鄉楓港。她畢業於台灣大學法律系，後取得美國康乃爾大學法學院法學碩士學位、英國倫敦政治經濟學院法學博士學位，擔任政治大學法律系教授，1985年起任台灣對外貿易談判顧問，之後曾任東吳大學法研所教授、政治大學國際貿易研究所教授、行政院大陸委員會諮詢委員等；至2000年出任陸委會首任主委，任內完成小三通。

蔡英文2004年加入民進黨，其後當選立法院立法委員，2006年擔任行政院副院長，2008年任民進黨主席，但2010年競選新北市長、2012年競選總統失敗後辭職，至2014年重新當選民進黨主席，2016年當選成為台灣首任女總統。

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