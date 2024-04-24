英超｜阿仙奴派5蛋領前利物浦3分　車路士吞第2大敗仗　普捷天奴認不值出席歐戰 (17:25)

車路士此役有以20球領前射手榜的高爾彭馬因身體不適缺陣。甫開賽5分鐘，阿仙奴中場迪格蘭賴斯助攻翼鋒李安度杜沙特窄位勁射打開紀錄領前上半場。52分鐘，阿仙奴右閘賓韋特為阿仙奴射成2：0，隊友鋒將夏維斯其後在57和65分鐘，分別接應中場馬田奧迪加特及翼鋒布卡約沙卡傳球梅開二度，加上奧迪加特在70分鐘再助攻賓韋特埋齋，令車路士吞5蛋而回，成為2019年以0：6慘負曼城後，「藍戰士」在英超取得第2大敗仗。阿仙奴賽後領前利物浦3分，但若「紅軍」明晨在默西塞德郡打吡作客愛華頓凱旋，兩軍便會再度同分。

夏維斯去夏由車路士轉投阿仙奴，因首3個月各項賽事只曾交出入球和助攻各一而備受抨擊，但自去年11月尾起漸上軌道，近兩個月更爆發，獨取7球外亦有4次助攻，此仗賽後獲主帥阿迪達大讚道：「他在比賽中不時有巨大貢獻，而且在關鍵時刻的一些串聯也十分優秀。」賓韋特亦說：「他獲讚賞是應得的。他加盟以來一直很出色。只有和他並肩作戰，你才會意識到他有多好。」賓韋特又坦承其第2個入球是有運的，理由是他本欲傳中而非射門，最後因「撻Ｑ」而破網。

車路士繼英格蘭足總盃4強被曼城淘汰後再輸一仗，賽後主帥普捷天奴說：「阿仙奴是一支非常優秀的球隊，但問題在於己隊任由他們發揮。我們缺乏抵抗力，侵略性不足和未能集中精神，這就解釋了何以我們這麼失望。就以此役的表現而言，我們值得出席歐戰嗎？不！」車路士賽後以32戰得47分續排第9，落後下周日主場大戰阿仙奴的第5位球隊熱刺13分，來季參加歐戰機會渺茫。

其他報道： 意甲｜國米挫宿敵提前5輪封王 隊史20奪意甲兼問鼎雙冠王 下季戰衣添「金星」

其他報道： 港足｜BBC訪問香港足總前CEO薛基輔 憂足總未來不能再成國際足協獨立會