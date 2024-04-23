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NBA季後賽｜查美梅利入絕殺球領金塊再挫湖人　場數拉開2：0 (21:31)

衛冕之師丹佛金塊今（23日）於NBA季後賽首圈次仗，在主場一度落後20分下，終憑球星查美梅利後仰跳投射入絕殺兩分球，以101：99險勝洛杉磯湖人，場數領先至2：0。

湖人今仗在兩大球星勒邦占士及安東尼戴維斯均獻「雙雙」下，全場大部分時間領先，並於第3節初段一度拉開20分。不過，金塊在星級中鋒約基治取得「三雙」的27分、20個籃板及10次助攻領銜下，逐漸收復失地，並在第4節尚餘1分15秒扳平95：95。雖然「紫金軍團」其後兩度領先，但是役攻入20分的梅利於不足1分鐘內連取6分，包括最後一擊後仰跳投射入絕殺兩分球，終以兩分力克湖人，場數拉開至2：0，周五將征戰洛杉磯連打兩場作客。

同日另外兩場東岸首圈，紐約人藉射手迪雲辛素於完場前13秒射入關鍵反超前的三分球，終在主場以104：101擊敗費城76人，場數領先2：0。至於克里夫蘭騎士亦在主場以96：86再挫奧蘭多魔術，場數同樣拉開兩場。

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