意甲｜國米挫宿敵提前5輪封王　隊史20奪意甲兼問鼎雙冠王　下季戰衣添「金星」 (20:00)

只要在這場米蘭打呲戰全取3分便可提早封王的國際米蘭，於18分鐘靠後衛法蘭斯高阿沙比接應防線拍檔班捷文柏華特的頭槌二傳，近門頂入先開紀錄。雖然AC米蘭積極反撲，但國米攻勢更具威脅，其中前鋒拿達路馬天尼斯於25分鐘離門5碼射出界，錯過拉開機會。

不過換邊後戰至49分鐘，另一前鋒馬古斯杜林在禁區頂左路盤扭騙過敵衛下射成2：0。米蘭在80分鐘雖後衛湯姆利的頭槌追近比數，但為時已晚，加上米蘭在補時4分鐘有迪奧靴南迪斯與國米的杜費斯因衝突雙雙被逐之餘，再有卡拿比亞一拳打向對手亦領紅，最終10人應戰的國米以2：1擊敗9人的米蘭，賽後33戰得86分，拉開對方17分，在僅餘5輪下篤定提前封王，隊史第20次奪得意甲錦標，超越米蘭成史上第2多冠軍球隊，僅次於問鼎36次的祖雲達斯，同時是主帥施蒙尼恩沙基執教生涯首個聯賽冠軍，而球隊來季亦將可在球衣增添第2顆代表十冠的金色星章。

施蒙尼恩沙基賽後為奪冠感雀躍，「過去3年我帶隊贏了6座錦標，並曾殺入歐聯決賽，這些都是難以想像的成就。這些都是一步步累積下來的成果，也證明了我建立的方向正確」。

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