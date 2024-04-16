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歐聯｜PSG再鬥巴塞求翻盤　麥巴比狀態低沉須正名　領銜續追歐聯冠軍夢 (20:50)

巴黎聖日耳門（PSG）上周在歐聯8強首回合主場以2：3不敵巴塞隆拿，令明晨（17日）次回合已成背水一戰，亦勢令態沉的前鋒基利安麥巴比為正名，必須打場翻身仗。惟近况奇佳的巴塞，除有翼鋒拉芬夏比洛尼大勇外，一眾新星也屢有驚喜，有力協助球隊相隔4年後再次躋身4強。

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拉芬夏比洛尼上周中梅開二度，加上安達斯基斯坦臣頂入奠勝球，令巴塞隆拿作客以3：2挫PSG，繼2018／19年球季後再闖歐聯4強佔先機，亦意味PSG隨時再度無緣歐聯爭冠夢，若最終成真，勢對被視為未來球王的法國國腳基利安麥巴比造成衝擊。

麥巴比於2017年夏天以摩納哥借將身分加盟PSG，翌年正式加盟，球隊過去6季的歐聯最佳成績是在2019／20年球季取得亞軍，但亦4次在16強出局，成績只屬一般，而且自從麥巴比早前宣布今夏將離隊後，主帥安歷基稱為球隊建構未來，刻意減少其比賽時間，令他在過去7場法甲只曾在上月中大勝蒙彼利埃踢足全場，疑因此導致近期狀態下滑，各賽事近4仗只有入球和助攻各一。更難堪的是，25歲的他在上周的首回合表現一無是處，被法國隊名宿杜加里狠批道：「他展現了足球和頂尖球員最糟糕的一面……他的態度令人反感及缺乏尊重。」

故此對麥巴比來說，明晨之戰在公在私都必須踢場爭氣波，但5屆冠軍巴塞隆拿又豈會任由宰割？除拉芬夏過去一個月大爆發，各賽事上陣5次貢獻3入球和兩次助攻外，攻擊手祖奧菲歷斯亦斬獲兩球，至於16歲小將鋒將耶馬爾、首回合看管麥巴比的17歲守將古巴斯，以及創造力強的21歲中場柏迪，均獲主帥沙維擊節讚賞。

然而，各賽事13仗不敗的巴塞目前的最大難題可能是，如果祖奧菲歷斯、耶馬爾、前鋒費倫托利斯、中場法蘭基迪莊和中堅朗奴阿拿奧祖再領黃，若晉級4強將要在首回合停賽。與此同時，PSG亦有首回合停賽的摩洛哥國腳擅攻右閘阿舒拉夫夏基美復出，隨時與倒戈右翼奧士文尼迪比利擦出火花，為巴塞左後防帶來極大威脅。

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