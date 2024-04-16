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奧運︱傳美國男籃強陣爭衛冕金牌　史堤芬居里料首跟勒邦占士夢幻聯手 (17:36)

巴黎奧運今年7月26日開幕，並將於當地時間周三（17日）迎來倒數100天。有報道披露美國男子籃球隊當中11人名單，陣容星光熠熠雲集多名NBA巨星重組「夢幻隊」，其中金州勇士36歲球星「咖喱仔」史堤芬居里將首次參與奧運之餘，亦將與洛杉磯湖人球星勒邦占士夢幻聯手首度在國家隊合作。

《ESPN》及《The Athletic》均報道，過去4屆奧運男籃金牌得主的美國隊，在出征巴黎奧運12人名單中已落實11人，陣容豪華坐擁4名NBA年度最有價值球員（MVP），包括勒邦占士、史堤芬居里、杜蘭特，以及去年底決定代表美國的安必特，其餘人選還有安東尼戴維斯、戴雲布克卡、塔圖及賀利地。至於尚餘最後一席未有定案，料於7月於拉斯維加斯的訓練營開始前才落實。居里此前曾代表美國出戰2010及14年世界盃並贏得金牌，但及後分別因傷及家庭因素而無緣2016里約奧運及2020東京奧運。

另外，巴黎奧運預定在塞納河舉行盛大開幕禮，各國代表隊將乘船沿河航行約6公里，預計有數十萬名公眾於河岸兩旁觀看。不過法國總統馬克龍日前表示，一旦安全評估風險過高，當局已有後備方案，包括改到面向艾菲爾鐵塔的特羅卡德羅廣場或室內的法蘭西體育館舉行。

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