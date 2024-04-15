NBA｜太陽反壓塘鵝奪西岸第6直入季後賽　紐約人超越公鹿當東岸二哥 (20:40)

太陽今仗在球星杜蘭特、戴雲布克卡及比爾領銜下，甫開賽便展示爭勝決心並佔據上風，其中比爾攻入全場最高36分，終作客以125：106挫西岸三哥的木狼。由於塘鵝同時間在主場以108：124不敵有勒邦占士貢獻「三雙」的洛杉磯湖人，最終太陽與塘鵝戰績同為49勝33負，前者以較佳對賽成績搶下西岸第6的直入季後賽席位。塘鵝跌落第7後，後日早上轉戰季後附加賽再鬥湖人，勝方將取季後賽西岸第7種子，敗方則與薩拉克門托帝王及金州勇士的勝方，爭奪第8種子一席。

此外，奧克拉荷馬雷霆今在主場以135：86狂數達拉斯獨行俠，以57勝25負取西岸一哥之位，成為聯盟近40年來最年輕陣容的常規賽分岸一哥。

東岸方面，紐約人於主場戰至加時以120：119險勝芝加哥公牛，壓過同日輸波的密爾沃基公鹿成為東岸二哥，寫下球隊近11年來最佳常規賽成績。至於上屆總亞軍的邁阿密熱火以第8完成，將與第7的費城76人在周四早上的附加賽爭奪東岸第7種子，敗方將與公牛及阿特蘭大鷹隊勝方爭第8種子。

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