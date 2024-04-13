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田徑｜跳遠港將高澔塱陳銘泰主場戰系列賽包辨冠亞　放眼下月港錦標賽爭奧運資格 (18:10)

一連兩日的「香港田徑系列賽3」今早（13日）假灣仔運動場上演，早前赴歐訓練的高澔塱及其師兄陳銘泰在男子跳遠包辦頭二，兩人劍指下月初的香港錦標賽，冀跳出佳績爭入巴黎奧運。

高澔塱在今年1月赴英國，與俞雅欣隨恩師陳慧賢訓練，惟日前因腳傷先回港接受治理。他在系列賽頭3跳僅以6.93米排第8晉級，終憑最後一跳的7.79米後上奪冠；其師兄陳銘泰則憑第6跳的7.63米得亞軍。

高澔塱透露在2月室內亞洲賽已傷及膝蓋，在英國訓練亦未如理想，故提早返港接受治療。談及今日表現，他直言因犯下低級錯誤，「我落樓梯拗柴後開始慌亂，一開賽更度錯步點。不過，我第5跳開始醒過來，跳得好一點」。他在去年曾跳出個人最佳的8.02米，但去年杭州亞運、亞洲賽及今年室內亞洲賽成績未如理想，故只能嘗試跳到8.27米直接達標。

至於2月在室內亞洲賽受傷的陳銘泰，則指曾打消炎類固醇針治理傷患，至3月中才復操，故尚算滿意今仗表現。他在下周將赴日本寓賽於操，並放眼下月香港錦標賽跳出爭績提升世界排名，「目標是跳過8米，贏冠軍」。2016年憑外卡出戰里約奧運的他，直言今次爭取巴黎奧運資格的心態大不同，「當年好像一帆風順，但我在這些年歷盡高低，如去不到東京奧運，再孤身一人到法國尋求突破，精神上有所歷練。現在能再次爭奪奧運資格，會更珍惜當下，不論身心都要做到最好，希望搏盡無悔」。

女子跳遠方面，黃佩玲和賈慧妍同樣跳出5.93米，但前者憑較佳第2跳奪冠；張靜嵐在女子跳高跳出今季最佳的1.76米封后。另外，黃佑楠在男子400米決賽跑出48.74秒，破U18港績（49.39秒）奪冠。

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