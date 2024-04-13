游泳｜何詩蓓美國200自力壓莉迪姬添金　關鵬200背破港績 (14:30)

何詩蓓在2月在長池世界賽勇奪1金、1銀、1銅後，隨團隊赴美國亞利桑那州海拔逾2100米的高原，進行為期4周的集訓。她完成集訓後，轉戰聖安東尼奧TYR Pro Swim Series，並於次日的女子100米自由泳以52.74秒率先奪冠。

何詩蓓第3日轉戰強項200米自由泳，她在初賽游出1分58.49秒，以總排名第3躋身決賽。這名26歲港隊「女飛魚」在決賽更以由頭帶到尾，以1分54.52秒率先觸池，並以0.45秒挫東道主好手莉迪姬，贏得今屆賽事第2金。另一港將鄭莉梅則於初賽游出2分03.45秒排第32，無緣晉級。

何詩蓓短休過後，出戰非主項的100米蝶泳，她在初賽以59.21秒、總排名第8出線，再在決賽以58.64秒得第7。

何詩蓓賽後表示對200自的成績感滿意，但仍有進步空間，「希望到巴黎（奧運）的時候，我可以游得更快」。她強調200自為主項，但在不同比賽及訓練都會嘗試其他泳式，「不論蛙泳及蝶泳，我也是為了興趣而游，只游單一項目有時會沉悶」。

另外，關鵬在男子200米背泳初賽游出2分00.22秒，將自己保持的港績推前0.48秒，並以總成績第3出線。不過，他在決賽游出2分00.45秒得第5，至於何甄陶在男子100米初賽游出54.19秒排第29，無緣晉級。

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