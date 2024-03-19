國際賽︱列強練兵前傷兵驟增　美斯偕紐尼斯馬加希斯基沙文無緣披甲 (19:01)

歐洲和美洲國家盃同於今夏上演，列強為爭取佳績，均期望藉友賽覓得最強陣容應戰，但這次國際賽期卻遇上歐洲主要聯賽進入關鍵時刻，而一些負傷星將早已篤定無緣亮相。最新消息是利物浦的達雲紐尼斯和阿仙奴的加比爾馬加希斯，分別因腿筋及腳部受傷無法代表烏拉圭和巴西隊比賽。「森巴兵」已急召祖雲達斯後衛基爾臣比爾馬入隊。

事實是巴西早有「兵工廠」翼鋒加比爾馬天尼利、曼聯中場卡斯米路、曼城門將艾達臣摩拉斯及巴黎聖日耳門（PSG）守衛馬昆賀斯等「十字軍」。巴西在友賽將先作客英格蘭隊後作客西班牙隊；烏拉圭的對手將會是主隊巴斯克隊，以及之後在法國碰應屆非洲國家盃冠軍科特迪瓦隊。利物浦領隊高普又透露，旗下的哥倫比亞隊翼鋒路易斯迪亞斯及荷蘭隊前鋒加普也分別受鼠蹊和足踝傷勢困擾。

此外，馬德里體育會有基沙文因足踝受傷，無緣代表法國隊主場友賽德國和智利隊，並令其連續84次國際賽上陣的世界紀錄到此為止。法國隊已召入拉素中場古安杜斯應急。至於上屆歐國盃盟主意大利隊在美國友賽委內瑞拉和厄瓜多爾隊前，36歲國際米蘭中堅法蘭斯高阿沙比，因涉及日前在意甲迎戰拿玻里時種族歧視對方球員而退出意大利隊，教練史巴列堤隨即將羅馬守將基安盧卡文仙尼納入隊中。

另外，阿根廷足總宣布美斯因右腿筋輕傷，缺陣在美國友賽薩爾瓦多和哥斯達黎加隊。36歲的美斯上月初訪港疑因傷，未能為國際邁阿密在友賽披甲而鬧出風波，最後連阿根廷隊在中國友賽科特迪瓦和尼日利亞隊亦告吹。阿根廷目下亦有羅馬前鋒保羅戴巴拿、利華古遜中場柏拉西奧斯和般尼茅夫守將馬高斯辛尼斯等因傷落選。

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