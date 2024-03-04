網球︱拿度復出表演賽反負艾卡拉斯　情侶檔迪文亞寶達連續兩天稱王封后 (19:23)

拿度近年傷患頻仍，並盛傳今年內便會掛柏，他今天在復出之戰以6：3、4：6、12：14反負卡路士艾卡拉斯後，透露「感覺比預期好」，又說：「我與艾卡拉斯對賽將肯定不會多。作為一個球迷，我定會享受他的比賽。作為西班牙人，我們定會為擁有艾卡拉斯而非常高興。他是一個非凡的好手，只有20歲，而且已贏過兩個大滿貫。」

另外，來自英國的27歲非種子球手寶達，於美國聖地牙哥賽女單決賽，在澳洲籍男友迪文亞現場打氣下，以5：7、6：2、6：2反勝6號種子烏克蘭籍的高絲蒂沃，贏得第2個國際女子網球協會（WTA）冠軍。25歲的迪文亞昨在墨西哥公開賽男單封王後透露，將赴美現場觀看女友比賽。

至於美國奧斯汀網賽女單決賽上演「中國內訌」方面，8號種子25歲的袁悅以直落兩局6：4、7：6（7：4），擊敗6號22歲的種子王曦雨，奪得職業生涯首個巡迴賽級別冠軍。

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