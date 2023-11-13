劍擊｜港女重劍4強季軍戰連負無緣獎牌　男花劍挫韓國得第5名 (18:51)

世界「一姐」江旻憓偕佘繕妡、陳渭泠及連翊希在意大利世界盃團體賽一路過關，連挫格魯吉亞、瑞士和法國隊，歷史性殺入4強。雖然港隊隨後以40：45負烏克蘭隊，再於銅牌戰34：45不敵波蘭隊，無緣獎牌，但眾人仍合力寫下隊史最佳成績。至於男重港隊則在瑞士世界盃團體賽拿下第23名。

女重港隊在最新的隊際世界排名暫居第6，而巴黎奧運積分榜亦是繼「世一」韓國隊之後，最高分的亞洲隊伍，眾將在接下來的溫哥華站、巴塞站及成都站世界盃繼爭佳績，力爭連續兩屆奪奧運入場券。

至於日前在男花世界盃土耳其站個人賽摘銀的張家朗，昨伙隊友蔡俊彥、梁千雨及吳諾弘轉戰團體賽，雖然港隊在8強以38：45負意大利隊無緣獎牌，他們隨後在名次賽連挫韓國和波蘭隊，最終收穫第5名，並於最新的隊際世界排名暫居第6。

佩劍方面，港隊在阿爾及利亞世界盃男、女子團體賽分別得第18和14。

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