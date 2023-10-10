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以巴戰事｜以色列體壇停擺　43歲前職業足球員遇難　新科體操世界冠軍祝福同胞 (21:34)

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯上周六突襲以色列，以方隨即宣布進入戰爭狀態並反擊，觸發近年最大規模以巴衝突。當地體壇因此陷入停擺，亦有運動員及教練遇襲身亡。繼歐洲足協（UEFA）叫停以色列境內賽事後，國際籃協（FIBA）及歐洲籃球聯賽亦宣布將涉及該國球隊的比賽延期。至於巴勒斯坦男足，則證實放棄赴馬來西亞出戰默迪卡盃邀請賽（Merdeka Tournament）。

以巴雙方上周六起開火3日，當地體壇亦無可避免受戰事波及，繼歐洲足協宣布暫停以色列境內賽事兩周後，FIBA及後亦宣布，旗下涉及以國球隊的賽事同需延期。歐洲籃球聯賽（Euroleague）早前亦宣布，特拉維夫球馬卡比周五凌晨作客米蘭奧林匹亞，以及特拉維夫夏普爾明晨迎戰立陶宛維爾紐斯狼隊的歐洲盃（EuroCup）賽事須延期。

巴勒斯坦男足原定本月13至17日赴馬來西亞吉隆坡出戰默迪卡盃，但馬來西亞足總今證實，該隊受戰事影響未能出征，無奈退出賽事。默迪卡盃是次原定有4隊參賽，在巴勒斯坦隊退出後，其原定4強對手塔吉克隊將直入決賽，面對東道主馬來西亞隊對印度隊之勝方。

此外，以色列籍退役足球員艾蘇連（Lior Assulin）日前在南部城鎮里姆（Re'im）參與音樂派對慶祝43歲生日時，遭哈馬斯武裝分子亂槍掃射下喪生，他生前曾效力的球會特拉維夫夏普爾證實死訊並致哀。夏普爾另公布，該隊青訓教練Alon Shamli在埃及亞歷山大港一單當地警員向以色列遊客開槍的襲擊中遇難，終年34歲。

以色列隊日前憑杜哥比耶特（Artem Dolgopyat）在男子自由體操封王，贏得歷來首面體操世界賽金牌。他賽後亦在社交網撰文對同鄉安危深表憂慮，「聽到有很多人死傷，讓我整天都無法釋懷。若我不把手機關掉，根本不能如常做體操。這一天對國家而言是艱苦的日子，我成為了世界冠軍，但我的心與祖家同在」。

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