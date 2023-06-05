單車︱36歲李慧詩宣布退役　感謝市民多年支持　未來將轉任港隊短途組教練 (20:12)

職業生涯獲獎無數的「牛下女車神」，今決定卸下運動員身分，踏上第二人生。李慧詩在接受《體路》訪問時承認，退役決定有多項考慮因素，包括個人心態，「上年一直想一路當運動員，但最後覺得做不到，想專注學業。今年也有試過想重拾訓練，但自己的感覺像告訴我是時候停下來，不是因為能力或年齡問題，而是我覺得追逐每個目標都需要好強烈的欲望與衝勁」。在2021年東京奧運摘銅後，她亦略感心態有變，認為團隊把注意力放在自己身上，令其他有潛質後輩得不到資源發展，並非其樂見的現象，「現在短途組有4名運動員，若我在隊中就代表她們只有兩人能參賽，我不在她們就能三人參與，這樣對她們較公平。無論成績怎樣，至少她們參與過亞運。」

李慧詩於2017年9月入讀浸大創意及專業寫作文學士課程，其後多次因備戰或出戰國際賽而暫緩學業，至戰畢2021年東京奧運及陝西全運後返校園專注學業，終在今年完成課程畢業。而她昨亦在訪問中證實，稍後將加入港隊教練團，但需先考取教練牌照後才能成事，未知能否趕及以教練角色隨隊到杭州亞運。

36歲的李慧詩早於2004年展開職業運動員生涯，2010年首次代表港隊出戰於廣州舉行的亞運會，並於場地單車的女子500米計時賽以33.945秒打破亞洲紀錄，擊敗衛冕的中國隊名將郭爽摘金，同年獲膺香港最具潛質運動員獎。兩年後她於倫敦初戰奧運會，並代表港隊於開幕禮擔任持旗手，而這名「牛下女車神」亦不負眾望，於女子凱林賽（又稱競輪賽）摘下港隊歷來首面銅牌。同年她亦於場地單車世界盃包辦凱林賽及爭先賽總冠軍。

及後她在多屆世界賽、亞洲賽及世界盃分站均寫下佳績，並於2014年仁川亞運及2018年雅加達亞運囊括4金1銀1銅。而在前年的東京奧運上，李慧詩於爭先賽再次摘下銅牌，成為首名在奧運會不同屆數上奪牌的港將。同年她在陝西舉行的全運會包辦1金1銅，則成為了她運動員生涯的告別戰。

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