明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

單車︱36歲李慧詩宣布退役　感謝市民多年支持　未來將轉任港隊短途組教練 (20:12)

香港單車隊「女車神」李慧詩（Sarah）今接受《體路》訪問，宣布正式告別職業運動員生涯，並將於稍後成為港隊短途組教練，在新角色續貢獻本地單車壇。她在訪問中特別感謝市民的支持及寵愛，「好多人都擁護我，令我不放棄去做一個好人，以及成為一個能幫助香港的人。」

職業生涯獲獎無數的「牛下女車神」，今決定卸下運動員身分，踏上第二人生。李慧詩在接受《體路》訪問時承認，退役決定有多項考慮因素，包括個人心態，「上年一直想一路當運動員，但最後覺得做不到，想專注學業。今年也有試過想重拾訓練，但自己的感覺像告訴我是時候停下來，不是因為能力或年齡問題，而是我覺得追逐每個目標都需要好強烈的欲望與衝勁」。在2021年東京奧運摘銅後，她亦略感心態有變，認為團隊把注意力放在自己身上，令其他有潛質後輩得不到資源發展，並非其樂見的現象，「現在短途組有4名運動員，若我在隊中就代表她們只有兩人能參賽，我不在她們就能三人參與，這樣對她們較公平。無論成績怎樣，至少她們參與過亞運。」

李慧詩於2017年9月入讀浸大創意及專業寫作文學士課程，其後多次因備戰或出戰國際賽而暫緩學業，至戰畢2021年東京奧運及陝西全運後返校園專注學業，終在今年完成課程畢業。而她昨亦在訪問中證實，稍後將加入港隊教練團，但需先考取教練牌照後才能成事，未知能否趕及以教練角色隨隊到杭州亞運。

36歲的李慧詩早於2004年展開職業運動員生涯，2010年首次代表港隊出戰於廣州舉行的亞運會，並於場地單車的女子500米計時賽以33.945秒打破亞洲紀錄，擊敗衛冕的中國隊名將郭爽摘金，同年獲膺香港最具潛質運動員獎。兩年後她於倫敦初戰奧運會，並代表港隊於開幕禮擔任持旗手，而這名「牛下女車神」亦不負眾望，於女子凱林賽（又稱競輪賽）摘下港隊歷來首面銅牌。同年她亦於場地單車世界盃包辦凱林賽及爭先賽總冠軍。

及後她在多屆世界賽、亞洲賽及世界盃分站均寫下佳績，並於2014年仁川亞運及2018年雅加達亞運囊括4金1銀1銅。而在前年的東京奧運上，李慧詩於爭先賽再次摘下銅牌，成為首名在奧運會不同屆數上奪牌的港將。同年她在陝西舉行的全運會包辦1金1銅，則成為了她運動員生涯的告別戰。

其他報道：港足︱陳晉一養傷兩個月隨港足訓練 未及復出先了解主帥安達臣風格要求

其他報道：友賽︱港足兩潛在入籍鋒將隨開操　哥連斯之子盼自寫香港故事 

其他報道：NBA總決賽︱熱火末節初段逆襲成功　作客險勝金塊扳平場數

相關字詞﹕體育 編輯推介 單車 場地單車 李慧詩 港隊 牛下女車神

上 / 下一篇新聞