杭州亞運︱柔道港隊遣8將　梁寶心偕徐淑琪傷癒領軍　客席蒙古教練補短 (18:31)

杭州亞運將於9月23日開幕，柔道總會主席黃寶基表示，為了讓運動員有充足時間備戰，故率先公布4男4女的大軍名單。港隊下月先後會到中亞的塔吉克、哈薩克及非洲尼日爾比賽，7月轉赴台灣參加國際賽，備戰亞運兼為巴黎奧運參賽資格累積分數。港隊隨後會到廣州集訓6星期，並考慮8月上旬參加泰國公開賽。今屆亞運柔道項目會在9月24至25日舉行，港隊預計在比賽前兩日前往杭州。

8名港將僅梁寶心、徐淑琪及李玨穎曾於雅加達亞運代表港隊上陣。徐淑琪不諱言2018年轉全職，以「贏到一兩場就滿足」的心態應戰，但5年來針對弱點訓練，今屆目標是踏上頒獎台。她透露年初前十字韌帶斷掉，加上後十字韌帶本身有舊傷，故整個膝蓋很「鬆」，也影響訓練。不過，她在上月科威特亞洲柔道公開賽摘銅後，已恢復信心。對於港隊在今屆亞運，比上屆多了3人出戰，徐淑琪表示「大家一起奮鬥、互相支持，會更有力量」。

「大師姐」梁寶心則受右膝勞損性傷患困擾，待7月的台灣賽事才復出。她透露去年腳傷時最壞情况曾連樓梯也行不到，影響日常生活，但為了在杭州亞運衝擊獎牌，仍咬緊牙關堅持，「我曾想過放棄，會懷疑自己能否再打下去，但我真的很熱愛柔道，也想在亞運衝擊獎牌」。

港隊教練李松泰透露，今次除了聘請摔跤教練提供特訓，更邀得34歲蒙古籍好手Ganbaatar Odbayar擔任客席教練，於7月10日至9月9日期間來港，協助港隊備戰；後者曾於2017年柔道世界賽奪得男子73公斤以下級別銅牌。

因就讀香港理工大學康復治療科學系碩士課程，李玨穎的運動員身分近年由全職變兼職，但他直要會平衡兩者，力爭佳績。對於蒙古教練成客席教練，他認為正是港將所需，「蒙古特色是摔跤元素，我們之前屬比較傳統的日本打法，攻擊距離較遠，埋身時不懂反應，所以他的近身攻擊技術，會令我們更全面。」

香港柔道亞運代表隊提名名單

項目 港將

女子48公斤以下級別 王嘉莉

女子52公斤以下級別 徐淑琪

女子57公斤以下級別 楊諾琳

女子63公斤以下級別 梁寶心

男子60公斤以下級別 黎耀朗

男子66公斤以下級別 劉樂添

男子73公斤以下級別 麥康年

男子81公斤以下級別 李玨穎

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