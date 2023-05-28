法甲｜美斯壓C朗成歐洲五大聯賽「入球王」　PSG破紀錄第11次封王 (18:45)

基利安麥巴比今仗於59分鐘，在左路傳球予入楔的美斯窄位一控一射，為PSG打開紀錄。斯特拉斯堡於79分鐘藉36歲前鋒加美路扳平1：1完場。PSG賽後得85分，領前同時間以3：0大勝阿些斯奧的朗斯4分，宣布成為法甲三連霸，並11年來第9次摘冠，而歷來第11次揚威則成為最多聯賽冠軍的球隊。

PSG今季法甲上、下半成績好壞參半，去年16戰14勝2和不敗，今年卻錄得21戰13勝2和6負。教練加迪亞說：「每件事情都不能完美的，這錦標屬於球員。能成為法甲冠軍總是一件大事，我是珍而重之的。」PSG另一為人詬病的是在歐聯16強被拜仁慕尼黑淘汰，加迪亞說：「很多球隊都向歐聯進發，但最終只有一隊成功，若要贏得冠軍，球隊須在2和3月在狀態，但我們卻不能。」

事實是加迪亞已盛傳會被PSG革職，繼任人選有西班牙隊前帥安歷基及羅馬教頭摩連奴等。很可能離開PSG的還有快將約滿的美斯，這名下月尾便36歲的阿根廷國腳 一直傳言會回巢巴塞隆拿，故此下周日凌晨法甲主場迎戰克萊蒙特，勢成其告別戰。

此外，PSG和朗斯可直入下季歐聯分組賽外，穩獲季軍的馬賽可參加歐聯外圍賽，而角逐歐霸參賽權的球隊是里爾、雷恩、摩納哥及里昂。至於第4支降班球隊將會尾四的南特或多兩分的尾五球隊歐塞爾。

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