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足球︱港會七人賽明開戰　3香港球隊寓賽於操　陳俊樂將首為傑志上陣 (15:32)

闊別4年的港會七人賽明日（26日）起一連3日在香港足球會球場舉行，其中15支參賽球隊隊長今午（25日）現身中環歌賦街拍攝大合照，包括3支香港球隊傑志、和富大埔及港足U22。傑志中堅艾里奧及港足U22林樂賢均稱參賽寓賽於操，以準備緊接的港足比賽。

港會七人賽分名人賽及主賽，明日傍晚先舉行名人賽，參賽包括由英格蘭職業球員協會（PFA）選出的PFA花旗明星隊，今屆名宿隊員包括曾效力熱刺的右閘占邦達，以及擔任隊長的前富咸中場桑恩戴維斯。5支英超青年軍代表今日亦有到場，包括衛冕的紐卡素、6屆冠軍阿士東維拉、李斯特城、白禮頓及富咸。

主賽周六起一連兩日上演，3支參賽的香港球隊亦落實比賽名單，港超冠軍傑志派出兩名入選今屆香港足球明星11人最佳陣容的艾里奧及基爾頓領軍，其餘球員有前曼聯青訓查理史葛、老將羅拔圖、鄭展龍、白星馳、門將艾尼卡爾買合木提，以及外借冠忠南區歸隊的何振廷及陳傲軒，季尾加盟的港足中場陳俊樂有望在這賽事迎「地標戰」；和富大埔亦強陣出擊，由入選港足明星11人及香港足球先生最後3強的巴西籍後衛加比爾領銜。港足U22名單以效力香港U23為主，聯同晉峰球員劉君正。

傑志在B組將對富咸、澳科鄒北記及新加坡足球會。37歲隊長艾里奧透露，在2009年曾代表公民首戰港會七人賽，今次是他個人第2次兼首為傑志出戰這賽事，會好好享受，「雖然球季剛完是有少許疲倦，但我計劃在這個賽事保持狀態，從而迎接下月代表港足兩場友賽（作客越南隊及主場對泰國隊）」。司職後衛的他笑言在七人賽會因應情况隨時轉換位置上前助攻，又認為有基爾頓及鄭展龍在前場跑動，相信可製造不少攻門機會。

大埔則在A組面對阿士東維拉、格拉斯哥流浪及友誼聯賽選手隊；港足U22在D組對白禮頓、昆士柏流浪及新加坡木球會；首踢這賽事的大埔隊長陳曉鋒稱，會抱學習心態面對海外勁旅的青年軍，亦稱隊友加比爾今季表現有目共睹，是球隊後防定海神針；港足U22下月將作客塔吉克踢兩場友賽，中場林樂賢稱今次參賽當是備戰，為下半年的U23亞洲盃外圍賽及亞運做準備。U23亞盃外今日抽籤，港足編入E組對烏茲別克、伊朗及阿富汗隊，賽事於今年9月6至12日在烏茲別克舉行。

港會七人賽資訊

日期：5月26至28日

地點：香港足球會球場

門票：zicket.co公開發售，首日名人賽免費，周末單日120元、兩日200元，16歲以下3日免費

正賽（27及28日）分組賽抽籤：

A組：阿士東維拉、格拉斯哥流浪、和富大埔、友誼聯賽選手隊

B組：富咸、傑志、澳科鄒北記、新加坡足球會

C組：李斯特城、紐卡素、港會、港會隊長選手隊

D組：白禮頓、昆士柏流浪、港足U22、新加坡木球會

其他報道：訪問︱曼聯名宿約基快閃訪港　點評紅魔前線四子　稱未來兩季爭冠簽卡尼是好選擇

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