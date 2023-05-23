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港超︱明加索夫首季港超膺港足先生　盼祖國土庫曼感驕傲　稱來港是人生其一最好決定 (21:23)

港超冠軍傑志的31歲土庫曼國腳明加索夫，在港超首季即成為香港足球先生，兼入選香港足球明星11人及膺神射手成「三料得主」。

明加索夫（Mingi）去年3月加盟傑志出戰亞冠盃分組賽，即助打入16強；今季首戰港超即為「藍鳥」贏得港超冠軍、足總盃及高級組銀牌成三冠王，個人以17個聯賽入球成為神射手，兼成為港足先生，他形容感覺奇妙像發夢一樣，「贏得3個獎項，我很想多謝香港、多謝這一季所有人，包括隊友、教練、職員和球迷，這對我人生及足球生涯中都是重要時刻，我甚至形容唔到此刻感受。希望下季在球場上可以見到更多球迷，可上陣更多、入更多球」。今年初跟傑志續約到2025年的他，被問到下個目標，他稱會展望在亞冠爭取好成績。

對於祖國土庫曼，他稱相信今次獲獎其國家會為也感驕傲，「希望我國家人民都能有所感受，我今次得獎感受就如內心有團火，開心到簡直說不出話來」。他又不忘感謝太太Aya及兩名女兒，「她們每一天都支持我，我很希望將這份喜悅與她們分享，也想多謝父母和家人們。他承認一年前對來港落班有猶豫，「來到不熟悉的地方踢足球，現在知道這是我人生做過其中一個最好決定，全靠太太當初鼓勵我，否則我可能不會來港」。Mingi亦在台上多謝傑志「家庭」，包括隊友，教練及職員，點名主教練朱志光協助適應，「由我來到香港第一天，每日在球隊都過得很好」。

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