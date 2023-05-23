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港超︱港足明星選舉獎項揭盅　傑志土庫曼國腳明加索夫大熱當選足球先生 (20:30)

香港足球明星選舉今晚（23日）在九龍灣百樂門國際宴會廳舉行，為疫情後相隔3年再次舉行實體頒獎禮及晚宴，頒發17個獎項，最高殊榮的香港足球先生最終由助傑志成本土「三冠王」的土庫曼國腳明加索夫大熱當選，兼入選最佳陣容及神射手做「三料得主」。

香港足球先生最後3強，為傑志的明加索夫、理文港足後衛徐宏傑，以及和富大埔巴西籍後衛加比爾競逐，最終由明加索夫大熱當選。這名31歲土庫曼國腳今季聯賽入17球，與隊友兼2020/21年港足先生得主丹恩奴域，以及理文翼鋒艾華頓瓜分神射手。

至於香港足球明星11人的最佳陣容，門將由東方的葉鴻輝第10度當選；4名後衛分別為首次入選的加比爾、徐宏傑和標準流浪的金旻奎，以及3度入選的傑志中堅艾里奧；3名中場為傑志巴西孖寶基爾頓和米基爾，以及標準流浪的林衍廷；3名最佳前鋒則由明加索夫、艾華頓及東方的孫銘謙。而葉鴻輝、基爾頓和米基爾不在港未能出席頒獎禮，事前拍攝片段分別得獎感受。

其餘獎項方面，最佳教練由東方的盧比度力壓傑志的朱志光奪得，成為繼山度士後另一位先後贏得香港足球先生和最佳教練。最佳青年球員則由東方雙星孫銘謙及黃皓雋囊括。

球迷投票選出的最受球迷歡迎球星，由曾經倒掛入球的港會門將費查，擊敗標準流浪日援神田夢實及明加索夫贏得；由球員選出的球員之星，則由季中加盟晉峰的港足中場陳肇鈞意外當選。

2022/23年香港足球明星選舉得獎名單

香港足球先生：明加索夫（傑志）

最受球迷歡迎球星：費查（港會）

球星之星：陳肇鈞（晉峰）

香港足球明星11人

葉鴻輝（東方）

徐宏傑（理文）加比爾（和富大埔）艾里奧（傑志）金旻奎（標準流浪）

米基爾（傑志）林衍廷（標準流浪） 基爾頓（傑志）

艾華頓（理文）明加索夫（傑志）孫銘謙（東方）

最佳青年球員：孫銘謙、黃皓雋（東方）

最佳教練：盧比度（東方）

神射手：明加索夫、丹恩奴域（傑志）、艾華頓（理文）

其他報道：港超︱香港足球明星選舉明晚舉行 明加索夫勢與艾華頓爭做港足先生

相關字詞﹕體育 港超 香港足球明星選舉 明加索夫 傑志 香港足球先生 編輯推介

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