港超︱樂天女孩表演助威　晉峰小勝香港U23　青衣場座無虛席掛紅旗 (19:01)

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此戰門票上月底預售不足一日已售罄，令晉峰在1421名球迷見證下，首次在主場青衣運動場高掛象徵全場爆滿的紅旗。樂天女孩是次共有8名成員訪港，並在賽前、半場及賽後無懼風雨，分別在球場跑道及看台為球迷帶來舞蹈表演。

晉峰本仗意外地派出46歲門將何國泉把守最後一關，是兼任球隊守門員教練的他繼2017/18球季效力東方龍獅後，相隔5年再於本港頂級賽事上陣。該隊西班牙籍後衛兼隊長艾拔簡勞賽前預告季後以31歲之齡高掛球靴，此戰上陣11分鐘被換出，獲後備席職球員列隊鼓掌致意。

晉峰在樂天女孩打氣下亦士氣大振，開賽24分鐘由中場陳肇鈞門前補中，攻下全場唯一入球，以1：0挫香港U23。保住清白之身的何國泉，賽後獲頒本仗最佳球員（MOM），並宣布結束橫跨29年的球員生涯。

本仗正選上陣68分鐘的晉峰後衛葉卓文，對本戰座無虛席感到欣喜，並說：「煞科戰大局以定下，仍有這麼多球迷支持。香港人並非不喜歡本地足球，只是缺乏入場的推動力，這次證明像邀請樂天女孩訪港等簡單的舉動，已經可以吸引更多人的關注」。他另透露來季去留未有定案，會在稍後決定。

至於落敗的香港U23，以1和17負完成本季港超。球隊贊助人兼香港足總副主席霍啟山總結賽季時，對球員表現予以肯定；談及來季組軍，他表示會尊重教練團建議，但強調不會聘請外援，「香港U23是一個青訓計劃，目的是幫助港足，所以一定是全華班」。

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