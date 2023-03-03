學界田徑︱白凱文女甲百米欄破港青紀錄　男女拔萃奪全場總冠軍 (19:40)

女拔萃隊長白凱文在女甲100米欄決賽跑出13.76秒，將香港U18紀錄推前0.08秒，她直言對此感意外，但也提到去年跟短跑星將李紫桃及跳遠好手賈慧妍出戰亞少後，曾約定一起挑戰香港青年紀錄。白凱文表示一直與隊友們成長，喜見大家能突破自我：「我們明白大家作為運動員的想法，會跟對方分享自己的目標，見到她們PB和破紀錄對我是很大鼓勵，所以今場做到任何一樣都開心。雖然我們是對手，但都會互相鼓勵彼此。」

港大同學會書院飛人李紫桃雖贏得兩金，但她在強項女甲200米因超風速，故其成績24.31秒只計學界紀錄，而未列作港青紀錄。至於同樣出戰亞少的朱洛言及鍾梓聖亦有好表現，前者在男甲800米跑出1分54.89秒破學界紀錄，後者則於男甲200米跑出21.91秒平紀錄。

另外，協恩中學小將鄭芷殷在女丙400米跑出58.64秒，打破塵封23年的學界紀錄，而女拔萃的趙希然、徐穎恩、卓念恩及鄒子蕎則於女乙4×400米接力決賽跑出3:59.42秒締新紀錄。

女拔萃在團體賽實現「大滿貫」，最終以534分達成15連霸，德望學校和協恩中學則分列亞、季軍。5名隊長謝幸錡、林晞榆、王心言、文浩琳和白凱文異口同聲表示全隊目標一致，為取得連霸全力以赴，尤其丙組鬥到最後的4×400米接力才分出勝負，白凱文說：「她們頭兩日分數接近，但全部師妹出盡200%力幫我們取分，見到她們的拼搏精神都好開心。」女拔萃特別訂製15連霸T恤，她們表示：「15連霸是一大里程碑，隊員全部付出良多，希望這小禮物可鼓勵她們延續拔萃精神」。

至於男拔萃同樣完成「大滿貫」，以587分蟬聯總冠軍，大幅拋離喇沙書院和九龍華仁書院。隊長梁建宏表示「我中一的時候曾失去總冠軍，大家一起贏冠軍很有意義」。

港九區D1田徑第三日賽事破紀錄名單

項目 學校 運動員 新紀錄 舊紀錄

女丙200米 協恩中學 許晴 25.77 25.85

女丙400米 協恩中學 鄭芷殷 58.64 58.78

女丙100米 協恩中學 黃詠瞳 12.37 12.47

女丙4x100米接力 協恩中學 48.41 48.82

女乙4x400米接力 拔萃女書院 3:59.42 4:01.97

女甲200米 港大同學會書院 李紫桃 24.31 24.66

女甲100米欄 拔萃女書院 白凱文 13.76 13.85

男丙1500米 拔萃男書院 區皓駿 4:24.54 4:25.31

男乙4x100米接力 拔萃男書院 43.01 43.73

男甲800米 拔萃男書院 朱洛言 1:54.89 1:55.58

男甲1500米 九龍華仁書院 周凱揚 4:02.02 4:06.23

男甲1500米 拔萃男書院 朱洛言 4:03.23 4:06.23

男子組團體賽總成績

排名 學校 分數

1 拔萃男書院 587分

2 喇沙書院 288分

3 九龍華仁書院 252分

女子組團體賽總成績

排名 學校 分數

1 拔萃女書院 543分

2 德望中學 446.5分

3 協恩中學 399.5分

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