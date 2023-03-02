羽毛球｜陳雨菲嘆身心疲憊　「沒有比賽因渴望和快樂而完成」　球迷稱心疼 (19:19)

陳雨菲表示，自奪得東京奧運女單金牌後，全運會、蘇迪曼盃和優霸盃等賽事接踵而來，弄致「幾乎每天都是吃不下睡不着，自己也不知道為什麽。身體沒力氣，精神很沉重，於是就開始頻繁疲勞性受傷」，對於近9個月與錦標緣慳一面，她歸咎於個人責任和爭取積分，「因為我的名字叫做陳雨菲，我還是需要不停地參加比賽……精神變得非常麻木……不能輸，每個人都說你不能輸」。

她又透露已逐漸懂得甚麼叫做心力交瘁，因「一站比賽接着一站，一個決賽接着一個決賽，無休止的惡性循環」，甚至在一次前往印度參賽因腸胃炎被迫退賽，卻稱「因禍得福……休息一會兒了！」她的球迷有不少迴響，分別稱「運動員也是人，心疼」、「原來運動員不是想不打比賽就能不打，真的不是他們自己能決定的」，以及「教練組存在嚴重問題，一個運動員這麼用遲早得報廢」等。

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