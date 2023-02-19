英超｜紐卡素吞利物浦兩蛋　普比領紅無緣英聯盃決賽　卡利奧斯勢臨危受命 (18:26)

甫開賽便有多次具威脅攻勢的紐卡素，反而於10分鐘被利物浦後衛阿歷山大阿諾特一次精準長傳撕破防線，接應的達雲紐尼斯殺入禁區輕鬆射入先開紀錄。7分鐘後，加普在禁區內接應穆罕默德沙拿的妙傳建功，為「紅軍」拉開比數，亦是這名上月來投的荷蘭國腳連續兩仗有「士哥」。22分鐘，利物浦門將艾利臣比加大腳傳送予沙拿打反擊，普比棄關出禁區外欲頭槌解圍不果，情急下犯手球阻止對方單刀，被球證出示紅牌逐離場。不過，紐卡素在踢少1人下未再失球，最終「喜鵲」以0：2告負，近4輪聯賽僅得3和1負，賽後23戰得41分，被榜首的阿仙奴拉開13分。而紅軍兩連勝後以22戰得35分升上第8位。

紐卡素下周將出戰英聯盃決賽鬥曼聯，爭取球隊自年以來首個頂級賽事錦標，惟普比屆時須停賽之餘，2號門將杜巴夫卡亦因上半季曾外借時曾為曼聯在此賽事披甲而不合資格，意味3號門將卡利奧斯勢臨危受命擔正。這名29歲德國籍球員曾效力利物浦，但在2017/18年球季正選出戰歐聯決賽時犯下嚴重失誤，致球隊最終不敵皇家馬德里飲恨，及後便遭會方棄用展開多年外借生涯，直至去年正式離開利物浦，並以自由身加盟紐卡素。

另外，車路士今晨主場以0：1不敵修咸頓一仗頭部受傷退下火線的後衛艾斯派古達，主帥樸達透露當時對方曾一度短暫失去意識令人擔憂，幸其後已清醒，送院檢查後已無大礙。

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