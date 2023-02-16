英超︱曼城破阿仙奴主場不敗身重登榜首 哥迪奧拿奇招部署再勝阿迪達 (06:27)

阿仙奴近兩場英超共失5分，賽前在踢少一場下只領先曼城3分。哥迪奧拿一貫作風以奇招迎大戰，今仗將中場貝拿度施華串演左閘嚴防阿仙奴右翼布卡約沙卡，上仗傳傷出的射手艾寧夏蘭特如常正選；主場出擊的兵工廠在賽前傳來壞消息，中場主力湯馬士柏迪在操練受傷，最終未列大軍，由季中加盟的佐真奴首度正選。

阿迪達自2019年12月接掌阿仙奴後，從未在英超擊敗過曼城，此前5戰全敗，連同盃賽只得1勝7負，曾任曼城助教的他，舊東家及師傅哥迪奧拿堪稱是其「剋星」。兵工廠今仗在控球率及傳球次數均佔優，卻被變陣出擊的曼城有較多攻門，結果在24分鐘先失手，任正選右閘的富安健洋在基亞利殊壓迫下回傳乏力，被奇雲迪布尼截得再笠入出迎的門將蘭斯達爾，為曼城領先1：0。

阿仙奴於完半場憑一個爭議12碼扳平，前鋒尼基迪亞殺入禁區完成射門後才被門將艾達臣摩拉斯撞跌，不過球證安東尼泰萊直指12碼，布卡約沙卡主射中鵠，半場打和1：1。

換邊後初段，夏蘭特曾有次爆入禁區被後衛加比爾馬加希斯拉跌，原獲判12碼，但視像裁判（VAR）以越位在先推翻判決。哥迪奧拿之後由後衛文路爾艾簡治入替馬列斯，貝拿度施華踢回右翼，回復4-3-3陣式及加強前場逼搶，結果在72分鐘取得成效，逼得馬加希斯傳失予貝拿度施華，造就夏蘭特及根度簡兩度橫傳，基亞利殊在左路接應起腳，省中富安健洋攔截略改變方向入網，再度領先2：1。藍月尾段繼續高強度逼搶，結果迪布尼在82分鐘成功殺入禁區橫傳，夏蘭特在禁區內一控一射鎖定勝局，加上尼基迪亞兩度頭槌未中目標，曼城最終在全場僅得36.4%控球率、為哥帥在英超領軍新低下，以3：1打破阿仙奴今季聯賽主場不敗身，賽後兩隊同得51分，藍月多踢一場下暫壓過兵工廠，自去年11月5日後重返榜首。

曼城近11次在英超對阿仙奴均勝，包括作客7連勝；阿仙奴今季聯賽主場在第13場被打破不敗金身。曼城射手夏蘭特第22次上陣攻入第26個英超入球，已追平藍月前射手阿古路於2014/15年球季贏得英超神射手的入球數。

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