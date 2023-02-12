渣馬︱三鐵港將包辦男女子十公里賽冠軍　黃子圖衛冕嘆時間不似預期 (10:15)

十公里賽今年重返東區走廊起步，上屆冠軍黃子圖、葉德朗、葉雅傑、羅俊彥、余承謙等半程已組成領先集團。前者最終以32分10秒先衝線衛冕，快亞軍的葉雅傑18秒，奪季的葉德朗則青年組「冧莊」。女子組則由蔡欣妍以37分22秒封后，快尹詩慧12秒。

黃子圖自言連贏兩屆更艱難，他今年跑的時間不及去年，表示除了天氣較熱和潮濕，自己上月才復操，所以只爭取冠軍，未想時間。他覺得今年參與人數上升，氣氛比較好，但個人較喜歡上屆由西隧起步，「後半段比較多在城市裏面跑」。

黃子圖與蔡欣妍月尾將轉戰三鐵亞洲盃，後者時間接近個人最佳，感到鼓舞。她同樣指出東廊的十公里末段上斜多，不會更易跑。對於今年目標，她表示希望在10月的杭州亞運取得三鐵接力項目獎牌。黃子圖則提到會嘗試爭巴黎奧運資格。

十公里賽事前三名

男子組

黃子圖 32分9秒

葉雅傑 32分28秒

葉德朗 32分34秒

女子組

蔡欣妍 37分21秒

尹詩慧 37分33秒

Courret Pauline 38分45秒

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