渣馬︱三鐵港將包辦男女子十公里賽冠軍　黃子圖衛冕嘆時間不似預期 (10:15)

渣打香港馬拉松今早（12日）揭開戰幔，十公里項目男，女子組冠軍皆由三項鐵人港隊代表包辦。成功衛冕的男將黃子圖表示今年未算跑得最理想，但喜覺參賽人數上升，氣氛較好，但增加城市內的路段更好。
十公里賽今年重返東區走廊起步，上屆冠軍黃子圖、葉德朗、葉雅傑、羅俊彥、余承謙等半程已組成領先集團。前者最終以32分10秒先衝線衛冕，快亞軍的葉雅傑18秒，奪季的葉德朗則青年組「冧莊」。女子組則由蔡欣妍以37分22秒封后，快尹詩慧12秒。
黃子圖自言連贏兩屆更艱難，他今年跑的時間不及去年，表示除了天氣較熱和潮濕，自己上月才復操，所以只爭取冠軍，未想時間。他覺得今年參與人數上升，氣氛比較好，但個人較喜歡上屆由西隧起步，「後半段比較多在城市裏面跑」。
黃子圖與蔡欣妍月尾將轉戰三鐵亞洲盃，後者時間接近個人最佳，感到鼓舞。她同樣指出東廊的十公里末段上斜多，不會更易跑。對於今年目標，她表示希望在10月的杭州亞運取得三鐵接力項目獎牌。黃子圖則提到會嘗試爭巴黎奧運資格。
十公里賽事前三名
男子組
黃子圖 32分9秒
葉雅傑 32分28秒
葉德朗 32分34秒
女子組
蔡欣妍 37分21秒
尹詩慧 37分33秒
Courret Pauline 38分45秒