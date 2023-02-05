學界籃球︱青中季軍戰不敵裘錦秋　射手林卓童遭凍結　期許將來獨當一面 (15:04)

兩隊今場鬥得緊湊，裘錦秋一度處於下風，但戴欣婷在禁區多次搏得犯規，加上韓芷澄和羅煜葶各入三分反超，半場領先32：27。青中射手林卓童在第三節初段幾乎完成「4分打」，但裘錦秋有戴欣婷和馬依琪裏應外合，一度將領先優勢擴至14分。

青中未有言棄，裘錦秋亦不敢輕敵，主帥陳翊麟不斷高呼「盯實9號（林卓童）」，而青中當家中鋒干潁堯末段不斷殺入禁區，連取10分，再於最後23秒射入三分，但為時已晚，終以60：66呑敗。

由於家姐林普茵過往是青中籃球隊一員，故大家都稱林卓童為「阿妹」，但後者在今屆精英賽為自己正名。她在4強射入5球三分，季軍戰更享受敵軍盯防待遇，她笑言：「對隊教練話要盯實射手，這對我也算是肯定，因為不準也沒人會在意。」

即刻青中以殿軍作結，林卓童仍指球隊成長甚多，自己的心堅也變得堅韌，會由從前射失波導致崩潰，變得懂調整及沉着應戰，「之前我的右手掌骨裂及膊頭甩骱，一直射失，自覺幫不了球隊，打完會好頹。不過，大家給我很多信心，我『air』都叫我繼續起手，令我找回自信」。在干潁堯、李思淇和吳思恆三名師姐畢業後，林卓童期望自己能獨當一面，帶領青中爭取佳績。

相關報道：學界籃球︱英華大勝可藝 鬥聖若瑟爭6年來首封王

相關報道：學界籃球︱林大輝險勝青中 精英賽首闖決賽 鬥協恩爭后冠

男子組方面，喇沙書院在季軍戰點點開花，包括翟晉德轟入全場最高的36分，加上曾朗謙和文佐鳴分別貢獻28及15分，終於得分「破百」，以107：55大勝嗇色園可藝中學。

其他報道：英超︱利物浦吞狼隊3蛋 4輪不勝跌落第10 曼聯末段10人苦戰破「宮」