港超｜兩韓職神射手聚首傑志 金信煜簽3年半盼做亞冠入球王 伍健澄清非港超最高薪 (16:00)

金信煜在傑志球會專訪上透露暱稱為Wookie，視兩大韓職傳奇射手李同國及丹恩奴域為偶像，來到傑志將與其一偶像丹恩首次做隊友，還有韓國名宿的傑志助教金東進協助適應。今早操練所見，他多主動與新隊友交流，但未有參與分隊賽，安排個別練習攻門，身高1.97米的他未有太多機會施展頭槌強項。而在中甲落班的港足前鋒安永佳，亦回到母會傑志跟操保持狀態。由於金信煜仍未獲批工作證，無緣下周日港超主場對深水埗登場，到本月12日迎戰香港U23或18日對標準流浪才演「地標戰」。

金信煜與新加坡超聯球隊獅城水手解約後，未有重返韓職，選擇來港落班，稱因傑志的「野心」而簽約3年半至2026年夏天，「我在談判時感受到傑志想成為亞洲最好球會之一，甚至爭取在亞冠盃奪冠，我認為這並非不可能，所以我會竭盡所能」。

34歲的金信煜自2021年中未獲韓國隊徵召，他稱一日未掛靴及在亞洲賽有表現，當國家隊再次需要他時，願意隨時再為「太極虎」披甲，又稱在香港未必是他職業生涯最後一站，「在新加坡時我也以為將是最後一間效力球會，總有變數，我也想踢到像李同國和丹恩的年齡」。他稱在新加坡落班令他英語說得更好，透露緊接等待獲批工作證時，會忙為兩名孩子在港尋找學校。

對於韓國傳媒此前提及，金信煜在傑志將獲得港超史上最高薪，伍健今日澄清「完全不正確」，「只是在球會能力範圍內開出的正常合約」。至於開出在港超少有的3年半長約，伍健解釋因雙方目標一致，「金錢並非他最大考慮因素，我們也不是用錢搭救，雙方期望參與未來3屆亞冠盃，他想用3年半時間，嘗試超越丹恩成為在亞冠入球最多球員，所以很快一拍即合」。丹恩與金信煜在亞冠分別累積43球及20球，同時分別為3屆及1屆韓職神射手，丹恩以187球成韓職入球王，金信煜以118球排第3。

傑志主教練朱志光承認這名韓籍中鋒目前未有十足狀態，但仍記得4年前亞冠盃分組賽作客全北汽車時，被對方攻破大門，「他當時表現很搶眼，我們的後衛拉都拉不跌他，他如果狀態好時可以好勁」。傑志41歲首席射手丹恩奴域將於6月約滿，金信煜被外界視為其接班人，朱sir稱希望下半季可看到這兩名韓職神射手同場效果，「兩位球員都期望有機會同場比賽」。另外，伍健透露新球員「陸續有來」，而且不止一個，問到新兵是否跟金信煜同樣高大，他僅稱「唔知點樣高法」。

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