英超｜曼聯借用拜仁奧地利國腳沙比薩半季 解中場燃眉之急 擅逼搶遠射 (19:43)

曼聯在今個轉會窗得到3名借將，分別為英籍副選門將畢蘭特、荷蘭隊長人中鋒韋格賀斯，以及在轉會窗關閉前從拜仁慕尼黑借用沙比薩半季，不設買斷條款。這名28歲奧地利國腳身高1.78米，司職中場中，位置與艾歷臣相近，但自2021年夏天由RB萊比錫加盟拜仁後，一直未能從兩大德國國腳甘美治及哥列斯卡搶走正選位置，結果他昨晚隨即由慕尼黑飛抵曼徹斯特，完成體檢成功趕上「尾班車」加盟。

沙比薩在曼聯官網上稱，有時在生活必須很快作出重要決定，「當我聽到這個機會時，就知道很適合我。我是有競爭力的球員，會幫助球隊勝出及實現今季目標。我覺得自己正處於巔峰時期，可以為球隊帶來很多經驗和能量，很期待跟新隊友和領隊共事，向曼聯球迷展示我的實力」。另外，曼聯將25歲青訓後衛杜安薛比，外借至英冠的史篤城至季尾。

報道稱，當艾歷臣在上周英格蘭足總盃第4圈對雷丁被鏟傷後，曼聯領隊坦夏格隨即決定借用中場，起初目標為舊部荷蘭籍中場賴恩格雲貝治，但未獲拜仁放行，但願意借出坦夏格一直很欣賞的沙比薩，甚至認為對方實力近年被低估。拜仁體育總監沙歷咸美錫亦確認，曼聯於本周初聯繫表達希望借用沙比薩，而球員亦希望及相信在紅魔有更多上陣機會，經主帥拿高斯文討論後，最後成人之美。坦夏格曾執教拜仁B隊，料也是今次借用迅速成事原因之一。

沙比薩效力拜仁一季半共上陣54場，今季初仍有多場正選，但大部分時間任後備，只入2球及2次助攻。這名奧地利國腳於RB萊比錫成名，曾任這支德甲球隊隊長，包括在2020年前屆歐聯分組賽，在主場交出一球助攻以3：2擊敗紅魔。他初出道任中場和右翼鋒，近季在恩師拿高斯文改造下主要擔任中場中位置，出身紅牛體系的他擅長逼搶及多無球走動，遠射及處理死球有一手，亦會做不少防務工作，不過傳球組織能力方面，則顯然與艾歷臣有段距離。其經理人形容沙比薩的性格就像「殺手」，爭勝及渴望上陣的決心強烈，非常討厭落敗的感覺，鬥心不成問題。

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