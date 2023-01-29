港超｜傳韓國前國腳金信煜將加盟傑志　伍健證實斟介中尚未簽約 (15:49)

韓媒《Osen》最近連日報道金信煜的轉會消息，稱這名34歲中鋒將與新加坡超聯球隊獅城水手解約回復自由身後，雖然獲多間韓國球會招手，惟傑志是最早聯繫這名韓將的球隊，今日報道更稱「將於數日內加盟傑志」。而金信煜於2021年底轉投獅城水手時，亦是《Osen》率先報道。

對於報道提及傑志可能為金信煜開出港超歷來最高薪酬的合約，伍健僅稱「薪金情况不便透露」。據此前報道，金信煜在獅城水手的年薪高達170萬美元（約1330萬港元），是新加坡超聯最高薪球員。

金信煜為韓國前國腳，司職中鋒身高1.98米，為韓國隊上陣56場入16球，曾參與2018年俄羅斯世界盃決賽周，在分組賽對瑞典隊上陣。球會方面，他效力過韓職勁旅全北汽車、蔚山現代及中超上海申花，贏過兩次亞冠及兩次韓職冠軍，以及是一季韓職最有價值球員（MVP）及神射手。他在2018年亞冠盃分組賽曾來港作客對傑志；於2021年11月加盟獅城水手，上季在聯賽上陣26場入21球。

若金信煜最終成功加盟傑志，勢準備接替6月約滿的41歲老將丹恩奴域位置，而這兩名韓職前神射手能否聚首港超同場作賽，亦成往後關注所在。

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