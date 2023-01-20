西班牙盃︱施巴路斯下半場製造3球　皇馬反勝3：2闖8強　七征維拉利爾首勝 (19:33)

皇家馬德里賽前各項賽事4仗兩勝兩負，其中包括月初在西甲作客不敵維拉利爾，以及上場西班牙超級盃決賽被宿敵巴塞隆拿技術性擊倒。皇馬此役上半場被維拉利爾的伊天卡普爾及卓禾斯破門，教練安察洛堤於56分鐘換入馬高阿辛斯奧及丹尼施巴路斯，後者入場僅1分鐘先助攻雲尼斯奧斯祖利亞得手，後於69分鐘左路傳中予賓施馬頭槌攻門被維軍門將拍出，隊友艾達米列達奧「執死雞」扳平。86分鐘，施巴路斯接應右路底線回傳射入，為皇馬鎖定3：2勝局，取得近7次作客「黃色潛艇」首勝。

施巴路斯是貝迪斯青訓產品，亦在該西班牙南部球會出道，2017年轉會皇馬，2019至21年外借至阿仙奴，但回歸後仍不太受重用，近兩季各項賽事上陣34次只入1球。26歲的他說：「我想只要你穿上這件球衣落場，即使只是1分鐘，便必須把握這個機會。我為能為球隊注入能量而高興。幸運地，我們最終能反敗為勝。」

皇馬暫於西甲排次席，落後一哥巴塞隆拿3分，下仗會在西甲作客畢爾包，而下場聯賽主場迎戰基達菲的巴塞，今晨憑羅拔利雲度夫斯基梅開二度，拉芬夏比洛尼、安素法迪及基斯爾各建一功，作客以5球淨勝施奧達，近10仗取得9勝1和佳績。

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