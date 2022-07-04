世界盃直擊｜法國晉決賽「賓施馬」跟足全程　帶金球獎入場做「最強第12人」 (09:06)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

這個自稱Karim（賓施馬的名字）的「賓施馬」，在今屆法國每場賽事都總會發現其縱影，全因他一臉「賓施馬look」穿上法國或皇馬的球衣、手持「金球獎」，再戴上這名34歲前鋒領獎時類近的幼身眼鏡，每次出現往往吸引球迷要求合照，如今仗4強對摩洛哥隊賽後，沿經見到他的球迷都會心微笑，有合照的球迷更稱「95%一樣」。

生於法國巴黎的Karim，與偶像施丹和賓施馬同為阿爾及利亞移民後裔，父母均是阿爾及利亞人。現年25歲、比賓施馬年輕9歲的他透露從事會計行業，是法甲馬賽球迷，今屆是他首次親身入場看世盃，自上月底揭幕戰起已來到卡塔爾，至今已入場看了17場賽事，包括法國6仗，會待決賽後才會回家，又透露有好幾場賽後有近百人要求合照，但他十分享受其中，甚至社交網帳號都是與賓施馬有關（@Fakebenzema9），而金球獎模型是以60歐元（約497港元）網購，但承認帶同它入球場過安檢有一定困難，曾有多場要寄存，「但我累積經驗後，現在可更有技巧帶它通過安檢」。

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