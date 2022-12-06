世界盃︱比利睇直播見證巴西大勝韓國　上載昔日照片為後輩打氣 (17:33)

82歲的比利上周一度傳出結腸癌化療無效而命危，但其女兒昨闢謠稱父親只是患新冠肺炎，目前情况穩定。而在昨晚巴韓戰開賽前，比利在社交網交代自己會看直播，又上載自己一張1958年在世盃主辦國瑞典街頭拍攝的舊照，表示能理解一眾球員力爭個人首個世盃冠軍的心情。

巴西隊今仗亦不負比利期望，大勝而回躋身8強，一眾職球員賽後拿出一幅印有比利1970年奪標、寫上「Pele！」的大型橫額合照，主帥鐵迪、翼鋒尼馬、雲尼斯奧斯祖利亞等都在賽後訪問向比利送上祝福。至於今仗復出射入12碼的巴西球星尼馬，則在國家隊累積76個入球，與比利保持逾半世紀的紀錄只差1球。

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