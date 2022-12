世界盃︱巴西主帥否認隨球員跳舞不尊重　孫興慜嘆韓國大敗非戰之罪 (13:27)

巴西隊今仗36分鐘已遙遙領先4球,末段甚至可換入第3門將韋華頓,成為今屆首支用足26名球員的球隊,亦是歷屆最多球員上陣之冠。在李察利臣攻入第3球後,鐵迪亦加入慶祝行列,賽後稱自己只是為操練時的承諾找數:「球員是年輕一族,我嘗試去融入適應他們的文化,就是跳舞。有些複雜舞步還真需要去學。當然也要小心一些立心不良的人,會批評我們欠缺尊重。」

大勝以外,巴西隊好消息亦包括足踝傷缺陣兩仗的主將尼馬終復出。尼馬稱首戰傷出後,曾憂慮無緣在卡塔爾再披甲而哭足一晚,慶幸在進入爭標直路前能歸隊。他今仗射入12碼後,亦走到場邊鼓勵上仗膝傷退隊的後衛阿歷斯迪尼斯。至於先開紀錄的雲尼斯奧斯祖利亞,就將入球獻給因病入院的球王比利,一眾森巴兵亦在賽後拉起橫額,表達對比利的支持。

另一邊廂,韓國隊有執教4年的葡籍主帥保羅賓度賽後離任,他表示3個月前已決定不再續約。隊長孫興慜談到今仗很快分勝負,認為包括自己在內,不少球員因傷未去到最佳狀態,走到淘汰賽階段已相當不易:「我只能向球迷道歉,但希望大家也體諒,球隊上下每個人都盡最大努力備戰今仗。」

The only thing Brazil need to work on is Tite dancing pic.twitter.com/VMN03SWzIf — My Greatest 11 (@MyGreatest11) December 5, 2022

Tite has now given all 26 players in his squad an opportunity to play in the World Cup 🙌



Family 🇧🇷💚 pic.twitter.com/fZGCjg4zPN