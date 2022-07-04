世界盃直擊︱雲格奇連士文總結分組賽數據　談德國攻門最多出局　反映需要穩定射手 (21:05)

雲格以國際足協（FIFA）全球足球發展主管身分，聯同世界盃技術研究小組成員的名宿奇連士文，今午出席簡報會總結及分析今屆世盃分組賽數據。雲格先指出今屆賽事，是近4屆以來首次沒有球隊在3場分組賽全取9分。奇連士文認為，反映部分球隊兩連勝後決定輪換，給部分球員機會首在世盃上陣，如巴西隊26人大軍，在3仗共派了25名球員上陣，安排更多後備球員練兵用意明顯。

從攻門數據，雲格指大部分出線的強隊攻門次數都較多，澳洲和波蘭隊雖攻門只有20次，在32隊中排尾二，但透過高效率的快速反擊取得出線席位。然而在E組排第3名出局的德國隊，卻是攻門達67次，為32隊之冠，比緊隨的法國和巴西隊的52次還多15次，雲格也稱這難以解釋，但補充從攻門命中目標數據，可見荷蘭、西班牙及英格蘭是最有效率的3隊，「強隊可以約兩次中龍攻門就轉化成入球，如效率不佳，是較低機會可在世盃勝出」。

作為德國昔日的主力射手，有「金色轟炸機」之稱的奇連士文苦笑謂，球隊或缺少一名可靠射手，「我們都知道德國已回家了，很可惜，關鍵之一是能否把握機會轉化成入球。以現時德國隊來說，確實需要一名能把握機會入球的9號球員」。他提及今屆在季中舉行，不少歐洲隊僅得一周備戰，對球員精神及體能都是挑戰，「因此出現不少意外賽果也不足為奇，可能有些球隊真的沒想過這麼早就要回家，例如丹麥隊」。

至於進攻模式方面，雲格指今屆主要透過兩翼側擊，「換言之有更多出色邊路球員，就更有機會勝出」。奇連士文補充，可能與大部分球隊中路防守嚴密有關，難破密集。雲格再指90分鐘後的補時入球，由上屆21球減至今屆的12球，反映不少球隊更快入局，加上可換5名後備，令防守可做得更好。

雲格又稱，英格蘭今屆表現有說服力，令他印象深刻，「英格蘭經過上次世盃及歐國盃後變得更強，陣容年輕但開始穩定，是時候把握機會取得成績」。

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