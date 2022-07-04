世界盃︱李察利臣金球助巴西旗開得勝　尼馬足踝受傷　鐵迪：之後仍可上陣 (08:31)

森巴兵雖半場未能撕破塞爾維亞的頑固防線，但在62分鐘，雲尼斯奧斯祖利亞左路快射被救，李察利臣補中。兩人10分鐘後再次合作，雲尼斯奧斯的傳中雖在李察利臣身後，但後者控高皮球並窩利抽入，奠勝2：0勝局，憑較佳得失球差力壓瑞士隊排G組榜首。巴西隊自1934年起，決賽周首戰取得20勝3和不敗佳績。

李察利臣今季在所屬球會熱刺表現一般，但仍力壓利物浦的羅拔圖法明奴獲徵召，今晨更正選掛帥，巴西傳媒影片顯示李察利臣在意大利集訓時，已試過掛射破網。他亦成為近3屆首名巴西隊9號球員入球，主帥鐵迪大讚：「我們下半場技術層面有明顯進步，你看到他控高皮球，怎樣調整身體去起腳。」李察利臣則表示：「鐵迪說我能嗅到入球機會，在半場，我跟隊友說有波都可傳給我，這就會入球。」

另一方面，巴西隊長尼馬今仗策劃開紀錄入球，全場9次被侵犯，戰至80分鐘與敵衛尼高拉米連高域碰撞後傷出。30歲的尼馬之前兩屆賽事均受傷患影響，被換出時脫下球襪後可見其右足踝明顯腫脹，軍醫表示現難評估傷勢。鐵迪否認未及時換人致尼馬傷上加傷，相信他仍可在今屆賽事繼續上陣。右後衛丹尼路亦末段疑足踝受傷。

塞爾維亞隊是役專注防務，未有射門中目標，教練史杜高域慨嘆球員下半場體能下降，而巴西隊亦把握到機會。巴西隊是役除了李察利臣梅開二度，阿歷士辛度及卡斯米路均曾攻門中門框彈出。

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