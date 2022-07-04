歐國聯︱英格蘭不敵意大利落實降班　修夫基不解接連食白果　信正朝正確方向發展 (17:57)

英軍是役依然起用在曼聯失去正選位置的哈利馬古尼，與艾歷迪亞及基爾獲加組成3人防線。兩軍上半場互無紀錄，戰至68分鐘，意軍前鋒拉斯柏度尼接應邦路斯的後場長傳，禁區內右腳燙射得手；主隊完場前6分鐘再有效力韋斯咸的射手史卡馬卡半傳半射中柱彈出，終維持1球勝果，延續出線4強希望。

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三獅今屆賽事錄得2和3負，賽後落後德國隊4分，提前1輪篤定降班；該隊僅於第2輪憑哈利卡尼對德國時射入12碼開齋，與D組的聖馬力諾一樣，成為今屆歐國聯至今唯二尚未透過12碼以外方式取得入球的球隊。儘管如此，領隊修夫基仍認為麾下此役發揮理想，「我們擁有較多控球權，更多射門，球賽上大部分時間都表現出色，只是難以解釋為何未能取得進帳；我明白賽果或引來外界一些迴響，但表現正朝着正確方向邁進」。

A3組另一場，匈牙利隊靠前德甲兵施沙拉爾一箭定江山，作客以1：0小勝德國隊，5戰得10分排榜首，領先次位的意大利隊兩分，兩軍下周二（27日）正面交鋒爭奪出線4強唯一席位。德國隊則1勝3和1負得6分，無緣出線。