利華盃｜費達拿告別戰伙拿度飲恨　揮別24年職業網球手生涯　「沒任何遺憾」 (10:43)

費達拿今於倫敦O2體育館舉行的利華盃，伙拍多年勁敵拿度，代表歐洲隊於雙打出戰世界隊的美籍球手堤亞科及索克，二人先贏一盤6：4後，連輸兩盤6：7（2：7）及9：11反負，未能以勝利告別球員生涯。不過，賽後場面喜大於悲，賽會亦在大銀幕播放費達拿職業生涯回顧，場面感人，他更獲一眾歐洲隊隊友拋起歡送。而今場「有今生無來世」的告別戰，亦吸引包括微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）、演員曉格蘭特（Hugh Grant）及小說家羅林（J.K. Rowling）等到場。

這名20座男單大滿貫得主賽後表示：「這是美好的一天。我很高興，而非難過。來到這裏感覺很好，很高興我度過了難關，即使小腿感覺仍有傷，但能與拿度一起上陣，以及這麼多偉人見證，已沒任何遺憾了。」

1998年踏上職業網球手之路的費達拿，於瑞士的雷達公開賽上演職業賽處子戰，翌年首次代表瑞士隊出戰台維斯盃，成為當年最年輕打入職業網球聯會（ATP）世界排名前100位的男單球手。2000年更於馬賽公開賽首次殺入ATP巡迴賽決賽，雖然奪亞而回，但屝令他嶄露頭角。而他亦於同年的悉尼奧運男單獲第4名。

直至2003年，年僅21歲的他於溫布頓錦標賽首次殺入男單決賽，並於決賽擊敗澳洲籍球手菲臘普西斯，奪得個人首座大滿貫，並於同年的年終賽擊敗美籍名將阿加斯封王。翌年他不但成功衛冕溫網，更於澳洲公開賽及美國公開賽奪冠，單年拿下3座大滿貫，令其事業踏上巔峰，正式成為網壇世界一哥，並連續保持長達8年7個月（237周），至今仍是前無古人，而「世一」總時長，亦僅次塞爾維亞籍名將佐高域居次。

此後費達拿在網壇再添16「貫」，並於2008年的北京奧運奪男雙金牌、2014年助瑞士隊於台維斯盃封王，以及共奪6次年終賽冠軍等，惜近年受傷患困擾長期養傷，在2018年澳網以37歲之齡拿下個人最後大滿貫後僇以為繼，去年（2021年）的溫網亦是他最後一次出席大滿貫賽事，終在8強作別。接受膝蓋手術後的他，終未能如願復出再打大賽，並於今晨的利華盃後正式結束球員生涯。

相關報道：利華盃｜網壇「四大天王」同場備戰 費達拿打乒乓球熱身