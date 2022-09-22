利華盃︱費達拿將最後探戈　如願伙拿度戰雙打　稱掛拍後不絕迹球場 (21:00)

利華盃賽會今晚（22日）公布首日賽事，明晚8時（23日）的早場先進行兩場單打，由挪威籍「二哥」卡斯柏魯迪和美籍的索克打頭陣，緊接由希臘籍的特薛斯柏斯面對阿根廷籍球手舒華斯文；尾場則在周六凌晨2時展開，主場出擊的前一哥梅利迎戰澳洲籍的迪文亞，費達拿則如願伙拍拿度在壓軸的雙打登場，對手為索克及月初打入美網4強的堤亞科。賽程揭曉後，「費天王」明言此戰乃職業生涯最後一戰，並稱「很榮幸是有拿度擔任我的雙打拍檔」。

費達拿上周宣布退役時，提到自己仍熱愛網球，並且永遠不會離開。他賽前受訪時再三強調，掛拍後仍會現身網球場，不會像是次歐洲隊隊長、曾奪11項大滿貫的瑞典籍傳奇球手波格一樣絕迹球場，「我可以肯定的向球迷說，我不會變成『幽靈』！波格過去25年沒有回到溫布頓，這讓球迷感到失望，惟我不會跟他一樣。網球給予我的實在太多，我已深深愛上它，你們還是有機會見到我的，只是以什麼身分出現，還需要時間考慮」。

自去年溫網後因傷長唞的他，亦再次解釋引退原因，指自己過去數月均在憂慮需再度開刀，不願再為其右膝傷勢冒險，「我們到了一個十字路口，需要選擇去向，但我不願選擇一個讓我們冒險的方向，此刻你洞悉到這就是終點，這的確令人感到難受」。

同樣代表歐洲隊的佐高域，首日先當座上客。他賽前談及老對手退役的決定，對費達拿征戰24年所得成就給予肯定，「他對網壇的影響是震撼性的，他打球的風格不費吹灰之力，在教練、球手和球迷眼中可謂完美無瑕。他又認為，對方把利華盃當成生涯告別戰，讓這屆賽事倍添意義，「他是歷來最佳運動員之一，不論任何項目。他球場內外的人氣不言而喻，相信這周末的賽事會是一場狂歡」。

利華盃首日賽程

明晚20：00（前者為歐洲隊球手）

卡斯柏魯迪 vs. 索克

特薛斯柏斯 vs. 舒華斯文

周六凌晨02：00

梅利 vs. 迪文亞

費達拿/拿度 vs. 索克/堤亞科

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